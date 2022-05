"The Real Housewives of Dubai"-Trailer: Glamour im Überfluss

Nun geht's auch in Dubai rund

Nun gibt es einen weiteren "Housewives"-Ableger: "The Real Housewives of Dubai" heißt er und verspricht ganz im Sinne der Schwestern-Serie jede Menge Glamour, Prunk, Drama, Fashion, Extravaganz und ganz viel Entertainment. Dass all das in Dubai bestens funktioniert, haben wir bereits in "Sex and the City 2" gesehen. Insgesamt ist Dubai die 11. Stadt der "Housewives"-Reihe.

Hier könnt ihr euch den brandneuen Trailer von "The Real Housewives of Dubai" ansehen: