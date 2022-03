"Real Housewives of New York": Reboot und Spin-Off geplant!

Für die "Real Housewives of New York City" stehen große Veränderungen an, wie Moderator Andy Cohen gegenüber "Variety" verriet: Ein Reboot mit einem komplett neuen Cast ist in Planung! Diese Neubesetzung resultiert wohl daraus, dass die Einschaltquoten der Show zuletzt ziemlich schlecht waren.

"Ich glaube das wird ein absolutes Geschenk für die Fans", verspricht Cohen. Wer sich jetzt um die Stars der aktuellen Staffeln sorgt, darf beruhigt sein: Die (noch) aktuellen und ehemaligen "RHONY"-Hausfrauen erhalten ihr eigenes Spin-Off.