Schloss Schönbrunn ist die schönste Location Europas - in den Augen derjenigen, die bei der alljährlichen Wahl für die beste Film/Serien-Location der Europäischen Filmkommissionen abgestimmt haben. Die Ehrung gab es für den "Auftritt" des Habsburger-Schlosses in Stephen Frears Politsatire "The Regime", wo es als Residenz der von Kate Winslet verkörperten Diktatorin diente und dafür virtuell aufgestockt wurde. Dafür waren Anfang 2023 vier Wochen Dreharbeiten in Wien angesetzt.