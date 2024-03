Oscarpreisträgerin Kate Winslet (48) hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt hochkarätigen Serienrollen zugewandt. So begeisterte der ehemalige "Titanic"-Star zuletzt in der Miniserie "Mare of Easttown". Für ihre Darstellung in der HBO-Serie wurde Winslet mit dem renommierten Emmy-Award ausgezeichnet. Kein Wunder also, dass die 48-Jährige und der US-Premiumkabelkanal HBO ihre Zusammenarbeit auch 2024 fortsetzen werden.

Am 3. März startete in den USA die neue Polit-Satire "The Regime" auf HBO und dessen Streamingdienst Max. Kate Winslet spielt darin die Hauptrolle einer autokratischen europäischen Staatschefin. Im deutschsprachigem Raum ist die spannende neue Miniserie zeitgleich zum US-Start bei Sky und dessen deutschem Streamingdienst Wow zu sehen.