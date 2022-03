"The Residence": Netflix-Murder-Mystery von Shonda Rhimes

Buchvorlage blickt hinter die Kulissen des Weißen Haues

Die Buchvorlage der Autorin Kate Anderson Brower trägt den vielversprechenden Titel "The Residence: Inside the Private World of the White House" und wird uns ein Mörder-Rätsel auf höchster Ebene präsentieren.

Showrunner Paul William Davies ist übrigens ein echter Shondaland-Veteran, zu dessen Arbeiten unter anderem die ABC-Serie "Scandal" oder "For the People" zählen.