"The Resort"-Trailer: Mystery-Serie über ein Urlaubs-Rätsel

Rätsel im mexikanischen Urlaubs-Resort

"The Resort" ist eine Anthologie-Serie, die erforscht, welch seltsame Dinge wir im Namen der Liebe tun und dies in eine Handlung um kriminelle Verschwörungen verpackt.

Die erste Staffel erzählt in acht Episoden eine abgeschlossene Geschichte mit dem All-Inklusive-Resort Oceana Vista an der Riviera Maya als Handlungsort: Eine Reise nach Mexiko zum zehnten Hochzeitstag stellt die Ehe von Noah und Emma auf die Probe, als das Paar in einen mysteriösen und ungelösten Fall verwickelt wird, bei dem vor 15 Jahren zwei Personen verschwunden sind.

Andy Siara ist neben Allison Miller als Co-Showrunner Autor und ausführender Produzent der Serie. Zum Cast gehören der für den Emmy nominierte William Jackson Harper ("The Underground Railroad"), Cristin Milioti ("Palm Springs"), der ebenfalls Emmy-Nominierte Nick Offerman ("Parks and Recreation"), Skyler Gisondo ("The Righteous Gemstones"), Luis Gerardo Méndez ("Narcos: Mexico") und Gabriela Cartol ("La Camarista").

Das Peacock Original ist ab 7. Oktober exklusiv auf Sky Q und dem Streamingdienst Sky X verfügbar. Zum Start sind drei Episoden abrufbar, danach erscheint wöchentlich eine neue Folge.