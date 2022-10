Undercover-Thriller mit Joel Edgerton

Ein verdeckter Ermittler baut eine intensive, intime Beziehung zu einem Mordverdächtigen auf, während er versucht, sein Vertrauen zu gewinnen und ihm ein Geständnis zu entlocken. In dem Trailer wird das Gefühl der Unsicherheit, der Paranoia, des Misstrauens und der Gefahr, in der sich der Undervocer-Cop befindet, überaus deutlich. Wenn der Film so wird, wie der Trailer es vermuten lässt, erwartet einen ein intensives Thriller-Drama, das einen in seinen Bann ziehen wird.

Dabei ist deutlich zu erkennen, dass der australische Netflix-Film von den zwei Hauptdarstellern getragen wird, die in dem Trailer bereits eine klasse Schauspielarbeit geleistet haben. "The Guardian" bewertet den Film mit den Worten: "Joel Edgerton zeigt sich in diesem raffinierten Kriminaldrama von seiner besten grüblerischen Seite". Beim Film-Festival in Cannes und in Melbourne wurde "The Stranger" bereits für Preise nominiert.

"The Stranger" erscheint am 19. Oktober auf Netflix.