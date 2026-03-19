Nach einer Pause von fast 25 Jahren kehrt die Popikone als Darstellerin zurück - und zwar in der gefeierten Apple-TV-Serie.

Madonna (67) und die Schauspielerei - das war für lange Zeit eine kontroverse (neun Goldene Himbeeren) und seit fast 25 Jahren abgeschlossene Geschichte. Doch wie US-Seite "People" nun berichtet, wagt die Popikone einen neuen Versuch in dem Metier. Mit 67 Jahren wird sie in der zweiten Staffel der Apple-TV-Serie "The Studio" auftauchen. So wurde sie demnach am Set der zweiten Staffel fotografiert. Auch das Magazin "Entertainment Weekly" berichtet von ihrer Beteiligung an der Serie.

Mehr als zwei Jahrzehnte Pause Madonnas bislang letzte Auftritte in Spielfilmen und Serien liegen weit zurück: 2003 gastierte sie in der Sitcom "Will & Grace", 2002 war sie im Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag" zu sehen und spielte im selben Jahr die Hauptrolle im Flop "Stürmische Liebe - Swept Away" von ihrem Ex-Mann Guy Ritchie (57). 2006 lieh sie noch einer Figur im Animationsfilm "Arthur und die Minimoys" ihre Stimme - dann war Stille. 2011 und 2013 versuchte sie sich zwar noch als Regisseurin. Doch weder der Spielfilm "W.E." noch der Kurzfilm "Secret Project Revolution" sorgten für positive Resonanz. Umso größeres Aufsehen erregt nun ihr Comeback in einer Serie, die gerade auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs steht.

Emmy-Rekord und Golden Globes "The Studio", das im März 2025 seine Premiere feierte, ist eine der erfolgreichsten Serien der jüngeren Fernsehgeschichte. Bei den 77. Primetime Emmy Awards im vergangenen September holte sie 13 Trophäen - das gelang zuvor noch keiner Produktion. Co-Schöpfer, Regisseur, Autor und Schauspieler Seth Rogen (43) nahm den Preis für den besten Hauptdarsteller in einer Comedyserie entgegen. Anfang 2026 räumte die Serie auch bei den Golden Globes ab. In "The Studio" spielt Rogen Matt Remick, Chef eines fiktiven Hollywood-Studios unter permanentem Erfolgsdruck. Gastauftritte in der ersten Staffel hatten unter anderem Dave Franco, Zoë Kravitz, Martin Scorsese, Ice Cube und Adam Scott. Mit Madonna gesellt sich nun ein weiterer Weltstar zu diesem Ensemble.