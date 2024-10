In dieser blutigen Satire der französischen Regisseurin Coralie Fargeat auf den Schönheits- und Jugendlichkeitswahn fasst der in die Jahre gekommene einstige Schauspiel- und TV-Star Elisabeth Sparkle ( Demi Moore ) einen folgenschweren Entschluss. Worin der besteht und was er für Konsequenzen mit sich bringt, wollen wir euch im folgenden Artikel schildern und das Ende von "The Substance" erklären .

Doch der Erfolg lässt Sue sorglos werden und sie stiehlt dem Wirtskörper Lebenszeit, weshalb Elisabeth noch schneller altert. Aus diesem Grund treten die beiden unterschiedlichen und doch zusammengehörigen Frauen in einen gnadenlosen Konkurrenzkampf ein und in einer letzten Konfrontation, bei der Sue die Oberhand behält, verliert Elisabeth das Leben.

Blutiges Ende mit Schrecken am Hollywood Walk of Fame

Doch damit ist auch Sues Untergang heraufbeschworen. Im TV-Studio versucht die verzweifelte junge Frau, die nun rapide altert, den Prozess durch eine Injektion mit dem Wunderserum aufzuhalten, aber das geht furchtbar schief: es entsteht ein Mischwesen aus Sue und Elisabeth. Dieses Monster veranstaltet im Studio unter dem Publikum ein Blutbad und nachdem es auf die Straße geflüchtet ist, explodiert der Körper.

Nur noch das Gesicht von Elisabeth ist übriggeblieben, das auf dem Hollywood Walk of Fame zum Stern von Elisabeth Sparkle kriecht und dort in seine Bestandteile zerfällt. Am nächsten Morgen beseitigt eine Kehrmaschine die Blutspuren der Toten. Deutlicher und symbolträchtiger kann man es wohl nicht zum Ausdruck bringen: So geht es also in Hollywood zu - die Karriere ist eine vergängliche Sache, die sich auch durch verzweifelte Selbstoptimierung und Schönheitseingriffe nicht aufhalten lässt.

"The Substanze" ist derzeit noch in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's direkt zum Kinoprogramm!