Die neunte Staffel von "The Taste" läuft ab 1. September wieder auf Sat.1. In der Kochshow zur Primetime müssen KandidatInnen die Profi-Köche der Jury und ExpertInnen mit nur einem Bissen ihres kreierten Gerichtes überzeugen.

Die HobbyköchInnen befinden sich jeweils in einem Team der Jury-Mitglieder, also 2021 in dem Team von Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue oder dem Wiener Alexander Kumptner. Wer seinen Teamchef überzeugt, darf bleiben und kommt eine Runde weiter. Dem/Der GewinnerIn winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro sowie die Veröffentlichung eines Kochbuchs.

Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch, die auch bereits durch die achte Staffel 2020 führte.