Egal, ob er in luftigen Höhen an einem Seil hängt oder sich in eiskalte Fluten stürzt – Chris Hemsworth ist in seinem Element. Allerdings übernimmt er diesmal nicht die Rolle einer fiktiven Figur, sondern wir erleben in "Limitless", wie Hemsworth das volle Potenzial des menschlichen Körpers austestet.

Der "Thor"-Darsteller will in dieser Gemeinschafts-Produktion von Disney+ und National Geographic herausfinden, was wir tun müssen, damit wir ein gesünderes Leben führen und länger jung bleiben können.

Dazu begibt er sich in Extrem-Situationen, wie der Trailer zeigt: