Netflix-Doku kommt im April

Auch Netflix hat übrigens eine Dokumentation über Marilyn Monroe geplant. In "The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tape" werden bisher noch nie gesehene Interviews aus Monroes engstem Kreis gezeigt, sowie Details zu ihren letzten Wochen vor ihrem Tod am 4. August 1962. Die Doku ist ab 27. April verfügbar.