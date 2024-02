Eigentlich schien es eine ausgemachte Sache, dass die wandelnden Toten mit Staffel 11 endgültig zurück in ihr Grab verschwinden, denn die Hauptserie hatte sich ja in eine Vielzahl von "The Walking Dead"-Spin-offs wie "Dead City" oder "Daryl Dixon" und "The Ones Who Live" aufgespalten, in denen die Geschichten der wichtigsten Charaktere weitergeführt werden.

Für Staffel 12 besteht daher überhaupt kein Bedarf, sollte man meinen. Doch wenn es nach "Walking Dead"-Mastermind Scott M. Gimple ginge, könnte sich ein großes Crossover anbahnen, in denen die Spinn-off-Fäden wieder zusammengeführt werden.