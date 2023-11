Deutliche Parallelen

Die im Trailer umrissene Handlung von "The Walking Dead: Daryl Dixon" erinnert doch sehr an jene von "The Last of Us" mit Pedro Pascal (48) und Bella Ramsey (20): Ein schwer mitgenommener, ja gebrochener Mann nimmt ein Kind, das womöglich der Schlüssel für das Überlegen der Menschheit sein könnte, unter seine Fittiche. Dabei liegt eine beschwerliche Reise vor ihnen, bei der offensichtlich nicht nur die Untoten nach ihrem Leben trachten.

Die gute Nachricht für die Fans: Noch vor der Veröffentlichung der Serie hierzulande wurde sie bereits um eine zweite Staffel verlängert. Für diese kehrt Daryls kongeniale Partnerin Carol (Melissa McBride, 58) ins Zombie-Universum zurück. Staffel zwei trägt daher den Untertitel "The Book of Carol", sie befindet sich schon in der Mache. Als Starttermin wird nun das kommende Jahr angegeben, auch die zweite Season wird exklusiv via Magenta TV zu sehen sein.