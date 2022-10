"The Watcher": Kommt Staffel 2 der Netflix-Serie?

Nachdem die Familie Brannock in ihr vermeintliches Traumhaus in der Vorstadt gezogen ist, entpuppt sich dieses schnell als Hölle auf Erden. Merkwürdige Briefe von jemandem, der sich "der Beobachter" nennt, sind nur der Anfang. Denn nach und nach kommen die dunklen Geheimnisse der Nachbarschaft ans Licht ...

Was den Gänsehaut-Faktor wohl deutlich erhöht: Das unheimliche Seriendrama basiert auf den wahren Begebenheiten rund um das "Watcher"-Haus in New Jersey. Die Ereignisse, bei denen eine Familie aufgrund ihres Hauserwerbs unheimliche Drohungen erhielt, sollen sich 2014 tatsächlich abgespielt haben.

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel, stellt sich die Frage, ob es eine zweite Staffel von "The Watcher" geben wird.