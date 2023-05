Was bedeutet das Ende von "The Whale"?

Das Ende von "The Whale" hat mehrere Ebenen. Während wir zu Beginn des Filmes glauben, dass Charlie kein Geld für eine Behandlung hat und deshalb nicht ins Krankenhaus will, erfahren wir später, dass er 120 Tausend US-Dollar angespart hat, um sie seiner Tochter zu vererben. Im Gespräch mit seiner Ex-Frau erklärt er, dass er wenigstens nur eine Sache in seinem Leben richtig gemacht haben möchte. Er hat sein ganzes Leben daraufhin ausgerichtet, Ellie etwas zu hinterlassen. Wie sehr ihn die Liebe zu seiner Tochter angetrieben hat, zeigt sich im letzten Bild des Films, als er an einen gemeinsamen Strandurlaub mit ihr zurückdenkt, bevor er schließlich stirbt.

Ellie nähert sich zwischendurch ihrem Vater etwas an, aber bleibt den restlichen Film sehr distanziert zu ihm. In der letzten Szene scheint jedoch eine Aussöhnung zwischen den beiden möglich. Sie beschimpft ihn zwar noch immer, aber anstatt wegzugehen, erfüllt sie ihm den Wunsch, ihm ihre Moby-Dick-Zusammenfassung vorzulesen.