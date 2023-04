Von wegen Happy Family

In “The Whale” spielt er Uni-Professor Charlie, der sich seiner 17-jährigen, entfremdeten Tochter Ellie (Sadie Sink) annähern will, indem er als Ghostwriter ihre Schulaufsätze schreibt. Als sie noch ein Kind war, hatte er die Mutter und sie für einen jungen Studenten verlassen, mit dem er daraufhin einige Jahre lang in einer vermeintlich glücklichen Beziehung lebte.

Auf den Tod seines Partners reagierte Charlie mit zwanghaftem Essverhalten, weshalb er nun an die 300 Kilogramm wiegt und sein Haus nicht mehr verlassen kann. Weder Ellie noch seine Freundin und Krankenschwester Liz (Hong Chau) dringen wirklich zu dem Trauernden durch. Nur ein junger Evangelist (Ty Simpkins) erregt seine Aufmerksamkeit und wird so in die Familienabgründe hineingezogen …