Bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus" sind die Stars der TV-Serie zur Nebensache geworden. Der Grund: Ihr Kollege Patrick Schwarzenegger (31) hatte bei dem Event im Paramount Theatre in Los Angeles am 10. Februar seine berühmte Familie im Schlepptau.

Neue Staffel der gefeierten Serie spielt in Thailand

In der kommenden Staffel von "The White Lotus" gibt Patrick Schwarzenegger die Figur Saxton Ratliff, den Sohn des wohlhabenden Timothy Ratliff (Jason Isaacs) und dessen Frau Victoria Ratliff (Parker Posey). Die neuen Folgen der HBO-Show spielen in Thailand. Zu sehen gibt es diese für das deutschsprachige TV-Publikum ab dem 17. Februar 2025 bei Sky sowie seinem Streamingdienst Wow, nur einen Tag nach der Premiere in den USA. Wie gewohnt werden die betuchten Gäste darin einmal mehr in einem Luxusresort der fiktiven White-Lotus-Kette alle erdenklichen zwischenmenschlichen Abenteuer und Dramen erleben.

Die ersten beiden Staffeln der Anthologie-Serie spielten auf Hawaii und Sizilien und wurden von Zuschauern und Kritikern gefeiert. Eine weitere vierte Staffel soll bereits in Planung sein.