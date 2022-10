"The Woman King": Hat der Film eine Post-Credit-Szene?

Das Aussitzen des Abspanns lohnt sich also in diesem Fall. Welche Szene wir geboten bekommen, wissen wir allerdings noch nicht und würden es an dieser Stelle ohnehin nicht verraten, da wir keine Spielverderber sind!

Tolle Besetzung

Ausnahme-Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin Viola Davis ("Ma Rainey’s Black Bottom", "Fences", "How to Get Away with Murder") verkörpert in diesem Film die Titelfigur mit intensiver Dynamik und Stärke. An ihrer Seite spielen unter anderem auch Thuso Mbedu ("The Underground Railroad"), Lashana Lynch ("James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"), Sheila Atim ("The Underground Railroad"), Hero Fiennes Tiffin ("After"-Filmreihe), John Boyega ("Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers").

"The Woman King" startet am 7. Oktober in unseren Kinos.