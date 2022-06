Hat "Lightyear" von Pixar eine Post-Credit-Szene?

Reichliche Post-Credit-Szenen

"Lightyear" kann gleich mit drei Zusatz-Szenen aufwarten und macht dadurch sozusagen eine Enttäuschung wieder gut, die KinogeherInnen unlängst bei "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" erleben mussten – dort kam nach den 10-minütigen Abspann nämlich nur noch das Filmlogo und sonst gar nichts.

Bei "Lightyear" geht es hingegen gleich nach der ersten Abspann-Hälfte mit einer kleinen witzigen Szene los, in der die Laser auf der Planeten-Kolonie eine Rolle spielen. Nach dem weiteren Abspann kommt dann eine nächste kurze Sequenz, in der einer der Roboter für einen Gag sorgt. Ganz am Ende, nachdem das Pixar-Logo zu sehen war, ist eine letzte Bonus-Szene versteckt, in der die Rückkehr einer Figur angedeutet wird, wodurch sich auch die Möglichkeit eines "Lightyear"-Sequels bietet.

Normalerweise bleiben Post-Credit-Szenen in Pixar-Filmen eher eine Ausnahme: Bisher waren nur in "Toy Story 2" und bei "Wall-E" welche vorhanden.

Wann es für Buzz weitergehen könnte, ist freilich noch ungewiss. Was wir hingegen wissen, sind Titel und Start-Datum des nächsten Pixar-Werkes: "Elemental" wird am 15. Juni 2023 in unsere Kinos kommen.

"Lightyear" ist derzeit im Kino zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!