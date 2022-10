"The Wonder"-Trailer: Florence Pugh in Netflix-Historien-Thriller

Als Regisseur fungierte Sebastian Lelio. Der Chilene erhielt 2017 für sein Drama "Eine fantastische Frau" den Oscar als bester fremdsprachiger Film und arbeitete seitdem mit hochkarätigen Namen wie Rachel Weisz, Rachel McAdams und Julianne Moore zusammen. In "The Wonder" schlägt er düsterere Töne als in seinen letzten Filmen an und scheut auch nicht vor Genreelementen zurück.

"The Wonder" erscheint am 16. November auf Netflix.