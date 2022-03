Florence Pugh soll an "Dune 2" mitwirken

Pugh und Chalamet

Pugh und Chalamet drehten zusammen bereits den Film "Little Women" (2019). Das Studio Legendary Entertainment hatte die Fortsetzung im vorigen Oktober angekündigt. "Dune: Part 2" soll im Oktober 2023 in die Kinos kommen. Die Regie übernimmt erneut der Kanadier Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049"). Von der Original-Besetzung sind neben Chalamet Darsteller wie Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista und Javier Bardem an Bord.