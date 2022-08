Florence Pugh und Zach Braff: Das Paar hat sich getrennt

Drei Jahre lang waren Zach Braff (47) und Florence Pugh (26) ein Paar. Jetzt gehen der "Scrubs"-Star und die "Little Women"-Schauspielerin getrennte Wege. Im Interview mit der "Harper's Bazaar" hat Pugh verraten, dass sich die beiden Anfang 2022 heimlich getrennt haben.

In dem Gespräch geht die 26-Jährige auch auf die Kritik ein, die in den sozialen Medien aufgrund des großen Altersunterschieds zwischen den beiden laut wurde. "Wir haben versucht, diese Trennung zu vollziehen, ohne dass die Welt davon erfährt, weil es eine Beziehung war, zu der jeder eine Meinung hat", so die Schauspielerin.