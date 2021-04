"Things Heard & Seen"-Trailer: Amanda Seyfrieds Netflix-Horror

Grauen in der Kleinstadt

In den 1980ern verlässt Catherine Clare (Seyfried) Manhattan, um in die kleine Ortschaft Chosen im Bundestaat New York zu ziehen, da ihr Ehemann (James Norton) an einem benachbarten College einen Job als Kunstgeschichts-Lehrer erhalten hat. Obwohl sie ihr Bestes tut, das neubezogene Farmhaus in einen Platz zu verwandeln, an dem sich die Familie gut einleben kann, fühlt sie sich immer mehr verlassen und isoliert. Sie glaubt, dass sich hinter den Wänden des baufälligen Anwesens etwas Böses verbirgt, das immer mehr Einfluss auf sie gewinnt und auch ihr Eheleben negativ beeinflusst.