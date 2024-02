Was haben "Broadchurch" und "Mord mit Aussicht" gemeinsam? Sie sind beide, auf ihre eigene Art, ganz hervorragende Dorfkrimis. Wer sich nach einer Erzählung mit so einem heimeligen Setting sehnt, dem empfehlen wir "Three Pines: Ein Fall für Inspector Gamache". Die Krimiserie, die leider bereits nach einer Staffel eingestellt wurde, kann man bald auf Sat.1 sehen.

Hier ist der spannende Trailer: