"Orange is the new Black"-Fans werden von dieser Serie begeistert sein: "Vis a Vis" spielt nicht nur ebenso in einem Frauengefängnis, sondern ist auch ein Liebesbrief an die Weiblichkeit in all ihrer bunten Vielschichtigkeit.

Im Mittelpunkt steht auch hier eine junge, recht naive Frau (Macarena Ferreiro) aus der Mittelschicht, die wegen Unternehmensbetrug angeklagt wird und deshalb ihre siebenjährige Haftstrafe in einem Hochsicherheits-Frauengefängnis absitzen muss. Umgeben von hartgesottenen Kriminellen, muss sie ihr Bestes tun, um zu überleben, denn hier gelten ganz andere Regeln als in der Außenwelt – und vor allem jener Welt, die Macarena bisher kannte ... Vibrierend, explosiv und lautstark, aber manchmal regieren auch die leisen Töne.

Zu sehen auf Netflix. Hier geht's direkt zur Serie!