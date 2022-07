Die 8 besten Filme aus Spanien auf Netflix:

Bajocero – Unter Null (2021)

Polizist Martin sitzt am Steuer eines Gefangenentransporters. Wer mindestens einen Film in seinem Leben angeschaut hat, der/die weiß: Das geht natürlich schief! Der Van wird von einem Unbekannten angegriffen. Martin aber überlebt und versteckt sich in der Kabine des Fahrzeugs. Von nun an muss er mit allen Mitteln um sein Leben kämpfen – denn nicht nur der geheimnisvolle Unbekannte, sondern auch die Gefangenen wollen ihm an den Kragen, denn die planen natürlich ihre Flucht. Draußen hat es unter null Grad – was die Lage nicht einfacher macht ...

Ein buchstäblich eiskalter Thriller, der dank der vielen Action und dem konstant hohen Spannungslevel aber das Blut zum Kochen bringt.

