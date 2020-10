7 unheimliche Filmtipps: Zombie- und Hexen-Horror zu Halloween im Kino

6. Zombie - Dawn of the Dead

George A. Romero hat mit "The Night of the Living Dead" 1968 den allerersten modernen Zombiefilm gedreht und dadurch ein neues Genre kreiert. An seinen Vorgaben haben sich fortan alle Horror-Schaffenden orientiert. 1978 ließ Romero dann seine Zombies erstmals in einem Farbfilm auftreten und präsentierte ein Werk, das damals große Aufregung hervorrief und die Zensur einschreiten ließ. Inzwischen genießt Romeros revolutionärer Horror-Klassiker über eine Zombie-Belagerung im Supermarkt längst Kultstatus. 2004 legte übrigens Zack Synder zu Beginn seiner Karriere ein Remake vor.

"Zombie - Dawn of the Dead" wird am 29.10. in zahlreichen Kinos gezeigt - und zwar in der zweistündigen europäischen Schnittfassung von Dario Argento.