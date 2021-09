"Tiger King 2" von Netflix für 2021 bestätigt

Der US-Streamingdienst Netflix hat eine zweite Staffel seiner Erfolgsdoku "Tiger King" über einen schillernden Privatzoo-Betreiber angekündigt. "Tiger King kommt in diesem Jahr zurück - und Staffel 2 verspricht so viel Chaos und Wahnsinn wie Staffel 1!" schrieb Netflix am 23. September im Kurzbotschaften-Dienst Twitter.