TikTok-Userin entdeckt falsche SchauspielerInnen in "Harry Potter"

Es sind bereits 20 Jahre vergangen, seitdem der erste "Harry Potter"-Film in die Kinos kam, aber heute wie damals begeistern sich Millionen von Fans für den zauberhaften Waisenjungen. TikTok-Userin @ocarroll hat sich die Filme inzwischen so oft angeschaut, dass sie Details entdeckt hat, die niemand anderes in den letzten zwei Jahrzehnten bemerkt hat.

In "Der Gefangene von Askaban“ gibt es eine Szene, in der Harry, Ron und Hermine von anderen SchauspielerInnen gespielt werden. Statt Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson stehen ihre Doubles vor der Kamera und folgen achtsam dem Unterricht von Professor Lupin, der ebenfalls durch ein Double ersetzt wurde.