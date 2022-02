2019 folgt Levievs Verhaftung

2018 wurde der norwegische Journalist Ofte Arntsen darauf aufmerksam und veröffentlichte im Februar 2019 eine Reportage mit Interviews des Opfers Cecilie Fjellhöy. Der Tinder-Schwindler flüchtete daraufhin und wurde vier Monate später am Flughafen in Athen als Simon Leviev von der Polizei gefasst.

Was zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war: Shimon Hayut wurde bereits seit Jahren von Interpol und der israelischen Polizei gesucht, womit gleich "zwei" gesuchte Verbrecher gefasst wurden. Im selben Jahr musste sich Hayut vor Gericht verantworten, allerdings standen dabei nicht die Fälle der ausgebeuteten Frauen, sondern seine Straftaten in Israel in den Jahren 2010 und 2011. Wie "Times of Isreal" berichtete, wurde der Mann zu 15 Monaten Haft verurteilt und nach fünf Monaten wegen guter Führung entlassen.