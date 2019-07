Engel der Rache: Die 10 besten Female-Revenge-Actionfilme

Der Titel ist ebenso geradlinig wie der gesamte Film der französischen Regisseurin Coralie Fargeat. In diesem Actionfilm wird keine Sekunde verschwendet. Auch visuell unterscheidet sich "Revenge" eindrucksvoll von der düsteren Atmosphäre typischer "Rape and Revenge"-Filme wie etwa "I Spit On your Grave". Hier ist nichts dunkel und schmutzig, sondern alles hell und knallbunt wie in einem Musikvideo. Jen ( Matilda Anna Ingrid Lutz), jung und außerordentlich attraktiv, verbringt das Wochenende mit Richard ( Kevin Janssens) in seiner Luxusvilla mitten in der Wüste. Dass der Unternehmer verheiratet ist, stört sie nicht. Auch mit dem unerwarteten Auftauchen von Stan und Dimitri, zweier Geschäftspartner und Jagdfreunde von Richard, hat sie wenig Probleme. Doch das ändert sich als sie von Stan vergewaltigt wird. Um mögliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden, stößt Richard sie von einer Klippe. Doch dank der (generell in Action- und Horrorfilmen) unrealistisch hohen Robustheit menschlicher Körper, ist Jen nicht tot zu kriegen – und die blutige Rache-Action im Hochglanzformat geht erst so richtig los.

"Revenge" ist auf Amazon Prime (in einer möglicherweise leicht geschnittenen Fassung) zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten.