"Titans": Vorschau auf Starfire in Staffel 3

Prinzessin aus dem All

In den Comics ist Starfire die außerirdische Prinzessin Kory vom Planeten Tamaran. Auch im Comic hatte sie im Laufe der Zeit verschiedene Kostüme, aber es war immer eine noble Kombination aus Purpur und Grün. Der Comic-Charakter ist sexy und traditionell zwar immer recht leicht bekleidet, aber immer auch sehr nobel und stilsicher. Viele Fans störte der an zwielichtige Nachtclubs erinnernde, billig wirkende Bekleidungsstil in der Serie.

Der neuen Style der Superheldin in der Serie dürfte bei den Fans hingegen gut ankommen wie diese Beispiele zeigen: