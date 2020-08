DC-Superhelden: Die 9 wichtigsten Enthüllungen auf der DC FanDome

7. "The Flash": Concept Art des neuen "Flash"-Kostüms

Ezra Miller wird im DC-Superheldenfilm "The Flash" in seine Rolle als der DC-Speedster aus "Justice League" zurückkehren. In der von der Comic-Story "Flashpoint" inspirierten Geschichte werden – wie schon beim "ArrowVerse" im TV – die Grenzen zwischen verschiedenen Parallelwelten überschritten und damit die Möglichkeit für DC eröffnet, im Kino verschiedene Superhelden-Geschichten zu erzählen, die nicht wie bei Marvel zusammenhängen. Das Panel von "The Flash"-Regisseur Andy Muschietti bei der DC FanDome war kurz. Es gibt noch keinen Teaser, aber immerhin ein Concept-Art-Bild vom neuen Kostüm von Flash. Das zu sehr an eine Rüstung erinnernde Kostüm in "Justice League" kam bei den Fans nicht so gut an.