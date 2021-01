"To All the Boys: Always & Forever": Trailer zum finalen Teil der Netflix-Romanze

Teenie-Rom-Coms sind in den letzten Jahren zu einer Spezialität von Netflix geworden. Als 2018 mit "To All the Boys I've Loved Before“ der erste Teil der gleichnamigen Buchreihe von Netflix verfilmt wurde, schoßen die Zugriffszahlen der Streaming-Plattform in die Höhe. Glücklicherweise gab es noch zwei weitere Teile des New York Times Beststellers, deren Verfilmungen sofort in Auftrag gegeben werden konnte. 2020 erschien "To All the Boys: P.S. I Still Love You“ und nun wurde der erste Trailer zum dritten Teil "To All the Boys: Always & Forever” veröffentlicht.