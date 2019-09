Die besten Highschool-Liebesfilme auf Amazon Prime

Vielleicht lieber morgen (2012)

Vom letzten Highschool-Jahr springen wir direkt ins erste: Charlie (Logan Lerman) ist neu an der Highschool und hat es nicht leicht. Als ob es nicht schon reichen würde, dass er den Selbstmord seines besten – und einzigen – Freundes verdauen muss, wird der introvertierte Teenager auch noch von seinen Mitschülern gemobbt. Doch immerhin freundet er sich an der neuen Schule mit Sam (Emma Watson) und ihrem Bruder Patrick (Ezra Miller) an. Bald verliebt sich Charlie in Sam, was – wie das mit der Liebe in diesem Alter so ist – wieder zu neuen Troubles führt.

"Vielleicht lieber morgen" ist übrigens auch auf Netflix zu sehen.