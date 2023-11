"Todesmarsch": "Tribute von Panem"-Regisseur verfilmt King-Roman

Mit "The Ballad of Songbirds and Snakes" ist nicht nur ein neuer Film aus dem "Hunger Games"-Franchise, sondern auch ein neues Werk von Francis Lawrence erschienen, der bereits drei weitere "Tribute von Panem"-Filme umgesetzt hat. So wie bereits bei den vorherigen Verfilmungen von Suzanne Collins erfreut sich auch die neueste Veröffentlichung größter Beliebtheit und ringt mit "Napoleon" um Platz 1 der Kinocharts.

Francis Lawrence, der übrigens in Wien geboren wurde, hat also bereits mehr als einmal bewiesen, dass er Jugendliche hervorragend in absolute Todesangst versetzen kann und wird von dieser Fähigkeit in seinem nächsten vielversprechenden Projekt Gebrauch machen. Wie der Filmemacher gegenüber "Business Insider" verraten hat, wird er sich als Nächstes der Verfilmung des Romans "Todesmarsch" von Stephen King widmen.