Ein Dinner, ein Schloss, ein Mord und viele Geheimnisse - so klingt das vielversprechende Konzept des improvisierten TV-Events "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner". In der ARD und ORF Co-Produktion geht es um Mord, Macht und Manipulation. Es wird ein interaktiver Nervenkitzel , das Fernsehpublikum versucht per Abstimmung die Mörderin oder den Mörder zu entlarven. Die Handlung wird von einem herausragenden Ensemble in Echtzeit improvisiert. Doch welche Stars nehmen daran überhaupt teil?

Prahl, Liefers, Ochsenknecht, Giermann, Altenberg und mehr

Neben dem Spielleiter-Team, bestehend aus dem Erzähler Harry (Axel Prahl) und dem Maestro Maurice (Jan Josef Liefers), steht nun der Cast der Geburtstagsgesellschaft fest. Uns erwarten Uwe Ochsenknecht als Gastgeber sowie Martina Hill, Max Giermann, Verena Altenberger, Annette Frier, Serkan Kaya und Juergen Maurer als Gäste.

Uwe Ochsenknecht ist der charismatische Brettspiel-Magnat, Martina Hill die ehrgeizige Society-Gattin, der exzentrische Sohn und Erfinder wird gespielt von Max Giermann, Verena Altenberger ist die ambitionierte Tochter, Annette Frier ihre fürsorgliche Partnerin und Psychiaterin, Serkan Kaya der geheimnisvolle Anwalt und Juergen Maurer der schweigsame Chauffeur. Doch wer von ihnen ist die Mörderin oder der Mörder und wer das Mordopfer? Auch kann sich das Publikum auf prominente Gastauftritte freuen, die an diesem besonderen Fernsehabend für zusätzliche Überraschungen sorgen werden.

Moderiert wird der Abend von Jessy Wellmer, die durch den außergewöhnlichen Live-Event führen und die Abstimmungsergebnisse der Zuschauenden in Deutschland und Österreich präsentieren wird.