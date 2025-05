Der Actionstar geht plötzlich neue Wege und spielt in "Judy" neben Sandra Hüller in "einer brutalen, wilden Komödie".

Tom Cruise: Was wird sein neuer Film nach "Mission: Impossible"?

Nach unzähligen Stunts und Actionszenen in den "Mission: Impossible"-Filmen sowie "Top Gun: Maverick" schlägt Tom Cruise (62) beruflich einen neuen Weg ein. Der Hollywoodstar hat die Dreharbeiten zu einer "brutalen, wilden Komödie von katastrophalem Ausmaß" abgeschlossen, verrät sein Regisseur, der vierfache Oscarpreisträger Alejandro González Iñárritu (61), dem "Hollywood Reporter".

"Nicht das, was die Leute von Tom Cruise erwarten" Der "The Revenant"- und "Birdman"-Filmemacher teaserte seinen neuen Film während eines Besuchs beim Filmfestival in Cannes an. "Es ist verrückt. Es ist beängstigend und lustig und wunderschön. Ich weiß, dass Comedy nicht das ist, was die Leute von mir oder Tom erwarten", fügte er noch hinzu. Sein neuestes Projekt mit dem Arbeitstitel "Judy" habe ihm Furcht eingeflößt, "aber ich mag es nicht, mich zu wiederholen, und jeder Film sollte einem ein wenig Angst machen".

Comedy-Highlight "Tropic Thunder" liegt 16 Jahre zurück Schon seit vielen Jahren stand "Mission: Impossible 8"-Star Tom Cruise indes nicht mehr für eine Komödie vor der Kamera. Weit muss man zurückgehen - etwa ins Jahr 2012 zur Actionkomödie "Knight and Day" oder zum unvergessenen Auftritt in "Tropic Thunder" von 2008 - um Cruise im lustigen Fach zu erleben. Doch der Weltstar habe seinen Regisseur Iñárritu während der gerade in London abgeschlossenen Dreharbeiten zu "Judy" an jedem einzelnen Tag zum Lachen gebracht. Cruise besitze "dieses totale Engagement, diesen totalen Wahnsinn", so Iñárritu. Neben Cruise wirken in dem Film auch Sandra Hüller ("Anatomie eines Falls"), Jesse Plemons, Riz Ahmed, Emma D'Arcy, Sophie Wilde, Michael Stuhlbarg und John Goodman mit. Iñárritu plant, in der kommenden Woche mit dem Schnitt zu beginnen. Die Komödie soll im Herbst 2026 in die Kinos kommen.

Bevor "Judy" startet, ist Cruise noch einmal in seiner Paraderolle als Ethan Hunt zu sehen. Bei der New Yorker Premiere des Films erklärte der Schauspieler gegenüber dem "People"-Magazin, dass er an den acht Filmen der Action-Reihe nichts ändern würde, wenn er sie noch einmal drehen könnte. "Mission: Impossible - The Final Reckoning" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen.