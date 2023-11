Rückkehr toter Marvel-Figuren? Tom Hiddleston deutet Comebacks an

Könnten tote Marvel-Charaktere wie Iron Man oder Black Widow, die sich in "Avengers: Endgame" opferten, wieder ins Reich der Lebenden zurückkehren? Diese Hoffnung nährt zumindest Tom Hiddleston (42) in einem Interview in der Talkshow von Jimmy Fallon (49) zur zweiten Staffel der Marvel-Serie "Loki".

Fallon spricht den Schauspieler in seiner "Tonight Show" auf Lokis neu entwickelte Fähigkeit an, durch die Zeiten springen zu können - und welche Optionen dies für das Marvel Cinematic Universe biete. "Ich meine, die Zeitreisen geben Loki technisch gesehen ein paar interessante Möglichkeiten, die er nutzen kann", antwortete Hiddleston. Schließlich könne Loki frei in die Zukunft oder eine Vergangenheit reisen, in der Tony Stark alias Iron Man noch am Leben sind.