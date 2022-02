Fleischer und Holland als "Jak & Daxter"-Fans

Wie aus einem Interview mit "Digital Trends" hervorgeht, plant Fleischer bereits die nächste Playstation-Verfilmung und hat sich dazu das Spiel "Jak & Daxter" ausgesucht, da er dieses Jump-’n’-Run-Duo besonders schätzt.

In der zwischen 2001 und 2004 veröffentlichten originalen Game-Trilogie geht es um Jak, dessen bester Freund Daxter gleich zu Beginn in ein Ottsel – ein Mischwesen aus Otter und Wiesel – verwandelt wurde. Die beiden versuchen daher in einer Fantasy-Welt, diese Verzauberung wieder rückgängig zu machen, und erleben viele verrückte Abenteuer.

Wie weit diese Film-Pläne schon gediehen sind, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, doch es könnte auch diesmal wieder Tom Holland mit von der Partie sein. Ein Indiz deutet darauf hin, dass der "Spider-Man"-Star sofort mit dabei wäre, denn während der Promo-Tour für "Unchartetd" nannte Holland im Gespräch mit "GameSpot" sein Traum-Projekt: "Wenn ich ein Video-Game verfilmen dürfte, wäre das 'Jak & Daxter': Ich würde Jak spielen und das Ganze wäre eine echt wilde Real-Version im Stil eines A24-Films."