"Uncharted": Wird es eine Fortsetzung geben?

Aktuell kann "Spiderman" Tom Holland nix falsch machen, alles, was er anfasst, wird zu (Kino-)Gold: Nachdem "Spider-Man: No Way Home" bereits alle Kinorekorde der früheren Vergangenheit hinter sich ließ, lässt nun auch die Game-Verfilmung "Uncharted" (mit Holland als Nathan Drake) die Kassen klingeln:

Schon am ersten Wochenende spielte er 139 Millionen US-Dollar weltweit ein – was bei Produktionskosten von 120 Millionen US-Dollar zweifellos als ganz großer Hit bewertet werden darf. Klar, aber wir erwähnen es trotzdem gerne: In den USA erklomm "Uncharted" sofort die Spitze der Kinocharts und auch bei uns in Österreich erfreut sich der Streifen allergrößter Beliebtheit. Dass die KritikerInnen indessen wenig angetan sind von der abenteuerlichen Schatzsuche, spielt da nur noch eine untergeordnete Rolle.

Weil wir schließlich alle in kapitalistischen Zeiten leben und wissen, wie Hollywood denkt, fragen wir uns da natürlich: Dürfen wir uns auf eine Fortsetzung, also "Uncharted 2", freuen?