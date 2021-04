"The Tomorrow War": Actionfilm mit Chris Pratt auf Amazon Prime

Streaming statt Kino

"The Tomorrow War" ist das Realfilmdebüt von "The Lego Batman Movie"-Regisseur Chris McKay. Chris Pratt, der seine Karriere als Comedy-Darsteller begann, gilt nach Hits wie "Jurassic World" und "Guardians of the Galaxy" inzwischen als Garant für Actionfilme.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass sich Amazon einen vielversprechenden Film von Paramount sichern konnte. Nach "Borat: Anschluss Moviefilm", "Der Prinz aus Zamunda 2" und dem Actionfilm "Without Remorse" mit Michael B. Jordan ist "The Tomorrow War" bereits der vierte Film, den Paramount exklusiv an Amazon verkauft hat. Es bleibt abzuwarten, ob diese Strategie nach der Corona-Pandemie weitergeführt oder das Filmstudio wieder auf Kinostarts setzen wird.

"The Tomorrow War" erscheint am 2. Juli auf Amazon Prime.