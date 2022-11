Mit "Too hot to handle" ist Netflix der große Reality-Show-Wurf gelungen: Jede der bisherigen drei Staffeln erreichte die Top 5 der internationalen Netflix-Charts. Es scheint also, als können wir nicht genug bekommen von Sex- und selbstverliebten Singles mit knackigen Körpern und in knappem Swimwear, die auf eine Trauminsel in der Karibik verfrachtet werden – und sich nicht berühren dürfen!

Denn genau das ist der Twist, der "Too hot to handle" vom Einheitsbrei der Dating-Shows abhebt: Bei jeder sexuellen Tätigkeit (auch Küssen ist nicht erlaubt) wird das Preisgeld weniger. Doch der wahre Gewinn ist natürlich ein moralischer, so will's uns Netflix zumindest weiß machen: Die Singles sollen lernen, tiefgreifende Beziehungen einzugehen, anstatt nach nur einer Nacht das Weite zu suchen. Selbstfindung á la Netflix also.

Am 7. Dezember startet die bereits vierte Staffel von "Too hot to handle" – und wir haben alle Infos dazu.