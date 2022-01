"Too Hot To Handle": Was machen die Stars heute?

Am 19. Jänner geht es endlich wieder los und Aufpasserin Lana nimmt die neuen "Too Hot To Handle"-Kandidatinnen in der Netflix-Datingshow wieder genau unter die Lupe. Die TeilnehmerInnen sollen nämlich tiefgründige Gespräche führen und so ernsthafte Beziehungen finden – Fummeleien, Küsse und Sex sind dabei streng verboten.

Die Realityshow wurde 2020 das erste Mal ausgestrahlt und anlässlich der neuen dritten Staffel verraten wir, wie es den ehemaligen KandidatInnen heute geht.