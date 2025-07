2012 brachte die damals 26-jährige Lena Dunham (39) mit "Girls" einen ungeschönten Gegenentwurf zu "Sex and the City" heraus: Auch hier ging es um vier Freundinnen in New York - aber der Sex sah nicht immer sexy aus, die Freundschaften waren alles andere als perfekt, und die Serie wollte einem nicht weismachen, dass man sich mit einer wöchentlichen Kolumne ein Apartment in Manhattan leisten kann.

Interessanterweise war das Einzige, das beide Serien realistisch zeigten, ausgerechnet die Männer - offenbar war Carries Wohnsituation glaubhafter als die Idee, einem emotional reifen Mann zu begegnen. Aber das nur am Rande, "Girls" ist längst Kult unter Millennial- und Gen-Z-Frauen.

Und genau die dürften auch das Zielpublikum sein, das sich ab dem 10. Juli vor Netflix versammeln wird, um die neue Serie der "Girls"-Schöpferin feierlich zu bingen. "Too Much" sollte sie nicht enttäuschen. Darin zieht Megan Stalter (34) als Jessica mit gebrochenem Herzen von New York nach London, verliebt sich in den ehemals Drogen-abhängigen Musiker Felix (Will Sharpe, 38), stalkt fleißig die neue Freundin (Emily Ratajkowski, 34) ihres Ex' auf Instagram, betreut den hässlichsten Hund der Welt und macht auf der Arbeit neue Erfahrungen, etwa mit Kokain oder einem übergriffigen Regisseur.