Süßer Spaß mit wichtiger Message

Zur Erinnerung: In "Zoomania" (2016) leben unterschiedlichsten Tierarten Seite an Seite in einer Mega-City. Ausgerechnet in diesen Trubel soll die junge Polizistin Judy Hopps, eine süße Häsin, Ordnung bringen. Doch Judy hat es als kleines Nagetier nicht leicht, sich Gehör zu verschaffen, weshalb sie erstmal nichts weiter tun darf, als Strafzettel an Windschutzscheiben von Autos zu kleben. Doch bald klopft eine msysteriöse Verschwörung an die Tür – und Judy muss mit dem Fuchs Nick Wilde, einem vorlaut-charmanten Trickbetrüger, zusammenarbeiten ...

"Zoomania" basiert voll und ganz auf Disneys Erfolgsformel, süß-kuschelige Tiere mit durch und durch menschlichen Eigenschaften versehen, der Identitfikationsfaktor ist groß und macht vor allem Spaß ("Bin ich eher Fuchs oder Hase?"). Obendrein geht's um Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Vorurteile und Toleranz, verpackt in eine entzückende, höchst humorvolle und natürlich farbenprächtige Geschichte. Kein Wunder also, dass "Zoomania" der vierterfolgreichste Disney-Animations/Zeichentrickfilm aller Zeiten ist.