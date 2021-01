"Barb and Star go to Vista Del Mar": Trailer zur Komödie von Kristen Wiig und Annie Mumolo

Den Cast vervollständigen "Fifty Shades of Grey"-Star Jamie Dornan, Damon Wayans Jr., Vanessa Bayer und Wendi McLendon-Covey.

"Barb and Star go to Vista Del Mar" sollte ursprünglich im Sommer 2021 in den Kinos erscheinen. Die Produktionsfirma Lionsgate kündigte jetzt allerdings einen Start am 12. Februar bei allen On-Demand-Plattformen an. Die Komödie wird dort zum Leihen oder Kaufen verfügbar sein.