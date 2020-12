Diese Szene hat es nicht in "Brautalarm" geschafft

Auch Melissa McCarthy wirkte in dem Film mit – und kürzlich sprach sie in einem Interview bei “Watch What Happens Live with Andy Cohen” darüber, welche witzigen Szenen es nicht in den Film geschafft haben. So soll eine Szene in einem Strip-Club für Frauen geplant gewesen sein, was die Darstellerinnen natürlich zu Recherchen veranlasste.

“Kristen (Wiig) dachte, wir sollten recherchieren, also sind wir ins Hollywood Men gegangen. Tolle Tänzer. Wir sind alle dorthin gegangen. Sie haben sogar Sketche gespielt”, so Melissa McCarthy. Sie könne sich noch daran erinnern, dass Rose Byrne einen Tänzer gebeten habe, sie nicht mit seinem Körperöl zu bekleckern.