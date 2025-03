"Traumschiff" in in Neuseeland: Das sind die neuen Ziele 2025

Auf zu neuen Ufern: "Das Traumschiff" nimmt 2025 wieder Kurs auf traumhafte Destinationen. Wie das ZDF auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news mitteilt, dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auch in diesem Jahr auf vier neue Folgen der beliebten Reihe freuen. Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 43) und seine Crew werden zu Ostern, im Herbst, an Weihnachten und Neujahr auf den Bildschirmen in See stechen.

Köstlich und sportlich in Neuseeland Für die Folge "Das Traumschiff: Neuseeland" (Arbeitstitel) laufen aktuell "noch bis Anfang April" die Dreharbeiten. Wie der Sender zudem auf Anfrage mitteilte, ist offenbar auch ein echter Publikumsliebling mit an Bord: Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger (38), bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", wird in der Episode zu sehen sein. Auf Instagram teilte sie bisher ihre Anreise und Schlemmer-Momente von einem "drehfreien Tag".

Neben Sila Sahin-Radlinger wirken unter anderem auch Susanna Simon, Matthias Komm, Frédéric Brossier, Luna Baptiste und Marek Erhardt mit. Collien Ulmen-Fernandes (43), die seit 2021 Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado im "Traumschiff" spielt, verriet auf Instagram auch schon einige Details von Down Under. Etwa zeigte sie sich "ungewohnt sportlich" mit einem Helm als "Cricketspielerin bei der Anprobe in Neuseeland". Es scheint Spaß gemacht zu haben, denn einen Post weiter heißt es: "Ich schmeiß' das mit dem Fernsehen hin und werd' jetzt professionelle Cricket-Spielerin..."

Doch damit nicht genug, für die Schauspielerin ging es auch offenbar zur "Weinernte". Ihr Kommentar zum Beweisfoto: "Den ganzen Tag hart auf'm Weinberg malocht..." Vor funkelnder Kulisse in Auckland gab es außerdem einen "Nachtdreh". Es ist das zweite Mal, dass die Geschichten rund um den TV-Kreuzer am anderen Ende der Welt spielen. Anfang 2000 ging es erstmals nach Neuseeland. Wann genau die neue Episode ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Der nächste Stopp ist Miami Bevor das "Traumschiff" Kurs auf Neuseeland nimmt, steht zunächst ein anderes Ziel ganz konkret auf dem Programm. An Ostern 2025 wird die Folge "Das Traumschiff: Miami" ausgestrahlt. Ab dem 12. April können Fans die Episode bereits in der ZDF-Mediathek streamen, am Ostersonntag (20. April) läuft sie dann zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. In dieser Folge steuern Kapitän Max Parger und seine Crew den Hafen von Miami an. An Bord befindet sich unter anderem die 18-jährige Nichte von Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth). Nach einem Streit mit ihrer Mutter Julia (Judith Williams) begleitet Lena (Mia Kasalo) ihren Onkel spontan in die USA, um dort ihren Vater Oliver (Sven Martinek) zu besuchen. Doch Lenas überraschender Besuch bringt ihn in Bedrängnis. Für romantische, aufregende und lustige Momente sorgen zudem Atze Schröder, Manuel Cortez, Birthe Wolter, Andrea Eckert, Karim Cherif und mehr. Etwa kehrt ein Paar, das sich auf einer früheren "Traumschiff"-Reise kennengelernt hat, für den Heiratsantrag zurück. Und beim Versuch, böse Geister zu vertreiben, wird eine Kabine unter Wasser gesetzt...

Weitere exotische Ziele in der Südsee Nach Miami geht es für das "Traumschiff" weiter in die Südsee nach Bora Bora - zum zweiten Mal nach 2011. Die Dreharbeiten für die Folge "Das Traumschiff: Bora Bora" (Arbeitstitel) sind laut ZDF bereits abgeschlossen. In Episodenrollen sind unter anderem Timothy Peach, Banafshe Hourmazdi, Louis Held, Thaddäus Meilinger, Emilia Bernsdorf und Kassandra Wedel zu sehen. Timothy Peach (61) verabschiedete sich vor wenigen Tagen auf Instagram mit "Ein Traum ..." und "Tschau Blau" zu einem malerischen Foto aus der Südsee. Wann genau die Folge ausgestrahlt wird, steht ebenfalls noch nicht fest. Denkbar ist aber, dass die Episode den noch nicht näher genannten "Herbst"-Termin bekommt.

Sollten die nächsten Filme also "Bora Bora" und "Neuseeland" sein, steht noch der Neujahrsfilm aus. Hierzu hält sich der Sender allerdings bedeckt: "Die nächsten 'Traumschiff'-Dreharbeiten werden wir zu gegebener Zeit kommunizieren", heißt es auf Nachfrage. Die Reihe "Das Traumschiff" gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Formaten des ZDF. Seit 2019 steht Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger auf der Brücke des Luxusliners. Zuvor hatten Sascha Hehn, Siegfried Rauch und Heinz Weiss das Kommando. Die Erstausstrahlung der Reihe erfolgte am 22. November 1981.